ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Лидеры стран ЕС согласовали частичный запрет на импорт российской нефти.Глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter, что санкции «незамедлительно затронут 75% российского импорта нефти», а к концу года цифра возрастет до 90%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила в Twitter, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго. По ее словам, «это важный шаг вперед».Она добавила, что страны ЕС договорились «как можно скорее покончить с зависимостью от российского газа, нефти и угля». Для этого нужно предпринять несколько шагов, такие как сохранение энергии и крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Позже на пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ЕС получал по нефтепроводам одну треть сырья. При этом Польша и Германия решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, поэтому к концу года она будет поступать в ЕС только по нефтепроводу «Дружба» (на него приходится 10% от всего объема нефти, которую ЕС покупает у РФ).Правительство Японии поддержало решение ЕС о введении частичного эмбарго. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции во вторник заявил, что он приветствует совместные меры, которые приведут «к дальнейшему снижению нашей энергетической зависимости от России».Напомним, страны ЕС с начала мая работали над согласованием нефтяного эмбарго, включенного в шестой пакет санкций. Изначально подразумевался полный запрет на импорт российской нефти, однако против выступила Венгрия.