В Оренбургской области после долгого простоя возобновили выпуск холодильников «Орск»

18.24 Понедельник, 30 мая 2022
Россия и мир
Фото: пресс-служба Правительства Оренбургской области/orsk-adm.ru
На промышленной площадке завода НПО «Орск» после многолетнего простоя запущено серийное производство холодильников «Орск».

«Новые орские холодильники не уступают ни одному производителю в стране. Для нас было важно, чтобы высокотехнологичное оборудование, закупленное много лет назад, не простаивало», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, «перезапуск кризисных производств» поможет сохранить устойчивость экономики региона.

Предприятие продано новому собственнику в результате переговоров с Внешэкономбанком, который владел частью производственных мощностей, сообщается на официальном сайте администрации Орска.

По данным пресс-службы правительства региона, уже завершен пробный запуск опытной партии из 100 холодильников и запущено серийное производство. Планируется выпуск до 120 тысяч холодильников в год. Кроме того, на предприятии разработали новый модельный ряд холодильников.

Первый бытовой холодильник «Орск» был выпущен в марте 1960 года. Он считался самым доступным по цене и самым долговечным — срок жизни холодильника составлял 20-30 лет (некоторые образцы первых выпусков до сих пор работают на кухнях и дачах россиян). Самой изнашиваемой деталью в нем считалась резинка на дверце.

Производство холодильников «Орск» простаивало с 2017 года.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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