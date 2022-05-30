В Оренбургской области после долгого простоя возобновили выпуск холодильников «Орск»
Россия и мир
Фото: пресс-служба Правительства Оренбургской области/orsk-adm.ru
На промышленной площадке завода НПО «Орск» после многолетнего простоя запущено серийное производство холодильников «Орск».
«Новые орские холодильники не уступают ни одному производителю в стране. Для нас было важно, чтобы высокотехнологичное оборудование, закупленное много лет назад, не простаивало», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, «перезапуск кризисных производств» поможет сохранить устойчивость экономики региона.
Предприятие продано новому собственнику в результате переговоров с Внешэкономбанком, который владел частью производственных мощностей, сообщается на официальном сайте администрации Орска.
По данным пресс-службы правительства региона, уже завершен пробный запуск опытной партии из 100 холодильников и запущено серийное производство. Планируется выпуск до 120 тысяч холодильников в год. Кроме того, на предприятии разработали новый модельный ряд холодильников.
Первый бытовой холодильник «Орск» был выпущен в марте 1960 года. Он считался самым доступным по цене и самым долговечным — срок жизни холодильника составлял 20-30 лет (некоторые образцы первых выпусков до сих пор работают на кухнях и дачах россиян). Самой изнашиваемой деталью в нем считалась резинка на дверце.
Производство холодильников «Орск» простаивало с 2017 года.
«Новые орские холодильники не уступают ни одному производителю в стране. Для нас было важно, чтобы высокотехнологичное оборудование, закупленное много лет назад, не простаивало», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, «перезапуск кризисных производств» поможет сохранить устойчивость экономики региона.
Предприятие продано новому собственнику в результате переговоров с Внешэкономбанком, который владел частью производственных мощностей, сообщается на официальном сайте администрации Орска.
По данным пресс-службы правительства региона, уже завершен пробный запуск опытной партии из 100 холодильников и запущено серийное производство. Планируется выпуск до 120 тысяч холодильников в год. Кроме того, на предприятии разработали новый модельный ряд холодильников.
Первый бытовой холодильник «Орск» был выпущен в марте 1960 года. Он считался самым доступным по цене и самым долговечным — срок жизни холодильника составлял 20-30 лет (некоторые образцы первых выпусков до сих пор работают на кухнях и дачах россиян). Самой изнашиваемой деталью в нем считалась резинка на дверце.
Производство холодильников «Орск» простаивало с 2017 года.
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