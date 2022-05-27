В России составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей первое место занял Ямало-Ненецкий округ, хуже всего ситуация в Кабардино-Балкарии, а также в Чечне и Ивановской области.
Исследование подготовили РИА Новости на основе официальных данных статистики (по итогам 2021 года). Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денег у семьи с двумя работающими (со средней для региона зарплатой) после минимальных расходов.
Тройка самых состоятельных регионов выглядит так: Ямало-Ненецкий округ, Москва и Санкт-Петербург. В ЯНАО после минимальных необходимых расходов в семье с двумя детьми остается 102 478 рублей, в семье с одним ребенком – 115 542 рубля. В Москве – 80 998 и 91 387 рублей соответственно, в Санкт-Петербурге – 77 094 и 87 225 рублей.
На последних строчках рейтинга оказались Ивановская область — 10 283 рубля (с двумя детьми) и 21 115 рублей (с одним ребенком), Чечня — 8 106 рублей и 19 399 рублей, а также Кабардино-Балкария — 631 рубль и 14 841 рубль.
Эксперты пришли к выводу, что разрыв между благосостоянием семей в различных регионах очень значителен, и тенденций в сторону изменения ситуации пока не наблюдается, отметили в издании.
Также аналитики подсчитали, что в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, которые получают среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат остается 50,3 тысячи рублей.
Исследование подготовили РИА Новости на основе официальных данных статистики (по итогам 2021 года). Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денег у семьи с двумя работающими (со средней для региона зарплатой) после минимальных расходов.
Тройка самых состоятельных регионов выглядит так: Ямало-Ненецкий округ, Москва и Санкт-Петербург. В ЯНАО после минимальных необходимых расходов в семье с двумя детьми остается 102 478 рублей, в семье с одним ребенком – 115 542 рубля. В Москве – 80 998 и 91 387 рублей соответственно, в Санкт-Петербурге – 77 094 и 87 225 рублей.
На последних строчках рейтинга оказались Ивановская область — 10 283 рубля (с двумя детьми) и 21 115 рублей (с одним ребенком), Чечня — 8 106 рублей и 19 399 рублей, а также Кабардино-Балкария — 631 рубль и 14 841 рубль.
Эксперты пришли к выводу, что разрыв между благосостоянием семей в различных регионах очень значителен, и тенденций в сторону изменения ситуации пока не наблюдается, отметили в издании.
Также аналитики подсчитали, что в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, которые получают среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат остается 50,3 тысячи рублей.
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