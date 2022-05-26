Правительство РФ с 1 июня проиндексирует МРОТ, детские пособия и выплаты неработающим пенсионерам
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Правительство РФ по поручению президента проиндексирует социальные выплаты с 1 июня. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тыс. рублей. МРОТ превысит 15,2 тыс. рублей (ожидается, что это позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников). Повысится прожиточный минимум и, соответственно, ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами.
Из федерального бюджета на эти меры социальной поддержки будет выделено более 500 млрд рублей, сообщили в правительстве.
Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тыс. рублей. МРОТ превысит 15,2 тыс. рублей (ожидается, что это позволит увеличить зарплаты более 4 млн работников). Повысится прожиточный минимум и, соответственно, ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами.
Из федерального бюджета на эти меры социальной поддержки будет выделено более 500 млрд рублей, сообщили в правительстве.
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