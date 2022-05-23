В Волгограде подозреваемого в поджоге военкомата заключили под стражу до 15 июля
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу 30-летнего Дениса Сердюка, его подозревают в поджоге военкомата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
По версии следствия, 15 мая Сердюк забросил самодельные зажигательные устройства через окно в бытовое помещение военного комиссариата в Советском районе, в результате произошло возгорание, сообщает пресс-служба. Поджигатель скрылся с места преступления, но позже его задержала полиция.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля. Подозреваемому вменяют ч.2 ст.167 и ч.2 ст. 213 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества и хулиганство).
Напомним, это уже не первый случай попытки поджога военкоматов в России. 18 мая неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание Щелковского военного комиссариата в Подмосковье, в результате пострадали два кабинета, в том числе архив с документами, сообщали СМИ. В Омске в ночь на пятницу 13 мая неизвестные бросили «коктейли Молотова» в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина. В Череповце 8 мая два подростка бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, в котором находится военкомат. Ночью 4 мая поджечь военкомат попытались в Нижневартовске с помощью двух бутылок с «коктейлями Молотова».
По версии следствия, 15 мая Сердюк забросил самодельные зажигательные устройства через окно в бытовое помещение военного комиссариата в Советском районе, в результате произошло возгорание, сообщает пресс-служба. Поджигатель скрылся с места преступления, но позже его задержала полиция.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля. Подозреваемому вменяют ч.2 ст.167 и ч.2 ст. 213 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества и хулиганство).
Напомним, это уже не первый случай попытки поджога военкоматов в России. 18 мая неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание Щелковского военного комиссариата в Подмосковье, в результате пострадали два кабинета, в том числе архив с документами, сообщали СМИ. В Омске в ночь на пятницу 13 мая неизвестные бросили «коктейли Молотова» в здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина. В Череповце 8 мая два подростка бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, в котором находится военкомат. Ночью 4 мая поджечь военкомат попытались в Нижневартовске с помощью двух бутылок с «коктейлями Молотова».
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