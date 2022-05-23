Школы РФ получат 1 млрд рублей на закупку госсимволов, больше всего средств выделяет Дагестану
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Регионы получат около 1 млрд рублей на закупку в школы государственных символов (флагов и гербов). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства.
Сообщается, что субсидии получит 31 регион в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России».
Больше всего средств будет выделено Дагестану (около 107,5 млн рублей), Нижегородской области (почти 75,9 млн рублей) и Челябинской области (55,2 млн рублей), пишет ТАСС.
Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школах с 1 сентября следующего учебного года в начале учебной недели будут исполнять гимн и поднимать государственный флаг.
Сообщается, что субсидии получит 31 регион в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России».
Больше всего средств будет выделено Дагестану (около 107,5 млн рублей), Нижегородской области (почти 75,9 млн рублей) и Челябинской области (55,2 млн рублей), пишет ТАСС.
Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школах с 1 сентября следующего учебного года в начале учебной недели будут исполнять гимн и поднимать государственный флаг.
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