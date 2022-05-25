Депутат Государственного Собрания Башкортостана внесен в список террористов и экстремистов
Россия и мир
Фото: скриншот с сайта Росфинмониторинга fedsfm.ru
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов депутата Государственного Собрания Башкортостана Дмитрия Чувилина. Также в список внесены врач-отоларинголог Алексей Дмитриев и активист, экс-кандидат в депутаты Госдумы Павел Матисов.
Все они являются членами марксистского кружка города Уфы. Дмитрий Чувилин является координатором башкирского отделения «Левого фронта».
26 марта Советский районный суд Уфы вынес решение об аресте пятерых фигурантов уголовного дела о терроризме. Мера пресечения была избрана в отношении Дмитрия Чувилина, Павла Матисова, Рината Буркеева, Алексея Дмитриева и Юрия Ефимова, сообщали в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.
«Дмитриеву и Ефимову предъявлено обвинение в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет", Матисову — в создании террористического сообщества. В отношении остальных обвиняемых возбуждены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)», — сообщали в пресс-службе.
Ранее в СУ СК РФ по республике Башкортостан сообщили, что пятеро жителей Уфы в возрасте от 36 до 62 лет обвиняются в организации и участии в террористическом сообществе. По версии следствия, с 2019 по 2022 год на территории республики действовала террористическая организация, целью которой являлась «подготовка к насильственному изменению конституционного строя России». В СК сообщали, что в ходе обысков у них были обнаружены гранаты, травматическое оружие, емкости с зажигательной смесью и экстремистская литература.
Все они являются членами марксистского кружка города Уфы. Дмитрий Чувилин является координатором башкирского отделения «Левого фронта».
26 марта Советский районный суд Уфы вынес решение об аресте пятерых фигурантов уголовного дела о терроризме. Мера пресечения была избрана в отношении Дмитрия Чувилина, Павла Матисова, Рината Буркеева, Алексея Дмитриева и Юрия Ефимова, сообщали в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.
«Дмитриеву и Ефимову предъявлено обвинение в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет", Матисову — в создании террористического сообщества. В отношении остальных обвиняемых возбуждены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)», — сообщали в пресс-службе.
Ранее в СУ СК РФ по республике Башкортостан сообщили, что пятеро жителей Уфы в возрасте от 36 до 62 лет обвиняются в организации и участии в террористическом сообществе. По версии следствия, с 2019 по 2022 год на территории республики действовала террористическая организация, целью которой являлась «подготовка к насильственному изменению конституционного строя России». В СК сообщали, что в ходе обысков у них были обнаружены гранаты, травматическое оружие, емкости с зажигательной смесью и экстремистская литература.
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