Президент РФ Путин выступил на Евразийском экономическом форуме. Главное

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Президент РФ Владимир Путин выступил на Евразийском экономическом форуме. Он высказался об импортозамещении, люксовых товарах, месте России на глобальной экономической арене и напомнил о проекте «Большая Евразия».Главные тезисы его выступления:- Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены. «Выдавить нас невозможно».- Импортозамещение — это не панацея. Россия не собирается только им заниматься, она собирается развиваться в целом. «Не вижу проблем, что не успели что-то завершить по импортозамещению».- Россия становится в чем-то сильней в связи с необходимостью бороться с последствиями санкций.- Об уходе иностранных компаний: «Может быть, и слава богу, мы займем их нишу». Для населения ничего не изменится.- Россия начинает приобретать новые компетенции.- В Россию продолжат поступать люксовые товары, но будут стоить дороже. «Те, кто захотят приобрести товары лакшери класса, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на «600-х мерседесах». И будут ездить, привезут, откуда угодно».- О заморозке активов России: «Воровство чужих активов до добра никогда не доводило».- Расширение зоны свободы для бизнеса и граждан станет ответом на внешнее давление.- Санкции отражаются на всех, в развитых странах такой инфляции не было 40 лет.- Странам ЕАЭС нужно ускорить диалог по переходу от SWIFT на собственные решения.- Доля расчетов в национальных валютах среди стран ЕАЭС достигла 75% и будет повышаться.- «Большая Евразия» — большой цивилизационный проект, он призван изменить политическую и экономическую архитектуру. «Это будет такой центр, который очень многих заинтересует».- Необходимо создать Евразийский экспортный центр и торговые дома, развивать трансграничные особые экономические зоны.