Президент РФ Путин выступил на Евразийском экономическом форуме. Главное

17.21 Четверг, 26 мая 2022
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Владимир Путин выступил на Евразийском экономическом форуме. Он высказался об импортозамещении, люксовых товарах, месте России на глобальной экономической арене и напомнил о проекте «Большая Евразия».

Главные тезисы его выступления:

- Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены. «Выдавить нас невозможно».

- Импортозамещение — это не панацея. Россия не собирается только им заниматься, она собирается развиваться в целом. «Не вижу проблем, что не успели что-то завершить по импортозамещению».

- Россия становится в чем-то сильней в связи с необходимостью бороться с последствиями санкций.

- Об уходе иностранных компаний: «Может быть, и слава богу, мы займем их нишу». Для населения ничего не изменится.

- Россия начинает приобретать новые компетенции.

- В Россию продолжат поступать люксовые товары, но будут стоить дороже. «Те, кто захотят приобрести товары лакшери класса, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на «600-х мерседесах». И будут ездить, привезут, откуда угодно».

- О заморозке активов России: «Воровство чужих активов до добра никогда не доводило».

- Расширение зоны свободы для бизнеса и граждан станет ответом на внешнее давление.

- Санкции отражаются на всех, в развитых странах такой инфляции не было 40 лет.

- Странам ЕАЭС нужно ускорить диалог по переходу от SWIFT на собственные решения.

- Доля расчетов в национальных валютах среди стран ЕАЭС достигла 75% и будет повышаться.

- «Большая Евразия» — большой цивилизационный проект, он призван изменить политическую и экономическую архитектуру. «Это будет такой центр, который очень многих заинтересует».

- Необходимо создать Евразийский экспортный центр и торговые дома, развивать трансграничные особые экономические зоны.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Президент поддержал выдвижение Куйвашева на пост губернатора Свердловской области
21 мая 2022
Депутаты свердловского Заксобрания сняли ограничение на число губернаторских сроков
24 мая 2022
Традиционная ярмарка вновь пройдет на площади 1905 года в Екатеринбурге
26 мая 2022
Депутаты ЕГД направили жалобы ветеранов на Владимира Соловьева в прокуратуру
17 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:04 В честь окончания учебного года в Екатеринбурге пройдет крестный ход
17:59 В Екатеринбурге отремонтируют бомбоубежище на улице Студенческой
17:45 Детская поликлиника в Екатеринбурге просит свердловские власти возместить затраты на ПЦР-тесты
17:24 Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Свердловской области
16:59 «Библионочь» состоится в Екатеринбурге уже в эту субботу
16:23 Очередное штормовое предупреждение объявили на Урале
15:52 Традиционная ярмарка вновь пройдет на площади 1905 года в Екатеринбурге
15:26 На стройке многоэтажки в Екатеринбурге погибли два работника
14:47 В Каменске-Уральском альпинистка сорвалась со скалы и погибла
14:15 Виновнику смертельного ДТП около Оперного театра в Екатеринбурге вынесли приговор
13:51 Аргентинцы вновь прислали свердловчанам фрукты с Красной померанцевой щитовкой
13:22 Исследователи из Пермского Политеха придумали, как получить больше нефти из глубоких скважин
13:21 Еще 161 человек заболел коронавирусом в Свердловской области
13:13 Бесплатные показы фильмов «Флаэртианы» пройдут в социальных кинозалах Пермского края
13:08 В Прикамье будут судить работниц аптеки
12:50 Приказ о закрытии автостанции в Рефтинском отменили
12:22 В Екатеринбурге аукцион за право стать застройщиком КРТ состоится 29 июня
12:14 Глава Перми отчитался о работе в 2021 году
11:58 Глава СКР заинтересовался освобождением из СИЗО обвиняемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге
11:26 В Свердловскую область поступила еще одна партия клещей-энтомофагов
10:54 В ИК-46 в Невьянске осужденному пытались доставить спрятанные в финиках сим-карты
10:25 В честь 100-летия пионерии в Екатеринбурге появилась рябиновая аллея
09:53 Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 20 человек
09:35 Погашение долга по алиментам помогло пермяку избежать судимости
09:21 На улице Радищева в Екатеринбурге пикап сбил ребенка
Все новости
18:12 Депутат Государственного Собрания Башкортостана внесен в список террористов и экстремистов
17:21 Президент РФ Путин выступил на Евразийском экономическом форуме. Главное
16:11 Старовойт: при обстреле села Воробжа пострадал школьный учитель
15:28 Глава Курской области сообщил о «хлопках» в Суджанском районе, повреждены несколько домов и школа
14:18 У нескольких сотрудников ФИРО РАНХиГС проходят обыски
13:41 В Санкт-Петербурге отменили обязательный масочный режим с 27 мая
12:45 Банк России снизил ключевую ставку до 11 % годовых
12:17 Юрий Шевчук: «В России у нас, кажется, концертная деятельность подходит к концу»
11:31 В Госсовете Крыма предложили убрать английский язык из школьной программы, в Госдуме возразили
10:34 Полиция Техаса задержала школьника, в его машине нашли оружие
09:38 В Пакистане массовые протесты, правительство вызвало армию в «красную зону» Исламабада
17:50 Брюссель занял первое месте в рейтинге городов по доступности библиотек, Москва – на девятом
16:41 СМИ: в Тюмени во время концерта стало плохо 17 участникам детского хора
15:49 Президент РФ Путин подписал Указ о назначении Куренкова главой МЧС
15:33 Володин: все фракции Госдумы поддерживают идею о выходе из Болонской системы
14:58 В Москве прекратили уголовное дело о фотосессии в нижнем белье на фоне мечети
13:35 В Крымске полицейские при обыске застрелили мужчину, открывшего по ним огонь
12:46 Роспотребнадзор: делать прививки в связи с распространением оспы обезьян сейчас не требуется
12:10 Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года
11:36 Мэр Москвы Собянин объявил о «ковидной амнистии», гражданам компенсируют штрафы
10:54 Новый дом в Салехарде подпирают краном при сильном ветре, прокуратура начала проверку
10:09 В Ереване протестующие начали блокировать резиденцию президента
09:17 Стрельба в начальной школе в Техасе: погибли 19 детей и 2 взрослых
18:16 В Госдуме в первом чтении принят закон, который предполагает внесудебное прекращение работы СМИ
16:40 В Верховном суде признали, что в России нужно сократить число арестов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK