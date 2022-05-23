У нескольких сотрудников ФИРО РАНХиГС проходят обыски
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
У сотрудников Федерального института развития образования РАНХиГС проходят обыски. Сообщения об этом появились в четверг утром в телеграм-каналах, позже информацию подтвердили РИА Новости источники в правоохранительных органах.
По данным издания, обыски в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой проходят у 8 бывших и действующих сотрудников РАНХиГС, в том числе у экс-генерального директора ФИРО Максима Дулинова, его заместителя Эвелины Алиевой, руководителя Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольги Радионовой.
Напомним, в отношении бывшей замминистра просвещения и топ-менеджера Сбербанка Марины Раковой было возбуждено уголовное дело о хищении 50 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году она способствовала хищению средств, выделенных на проект «Учитель будущего».
По данным издания, обыски в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой проходят у 8 бывших и действующих сотрудников РАНХиГС, в том числе у экс-генерального директора ФИРО Максима Дулинова, его заместителя Эвелины Алиевой, руководителя Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольги Радионовой.
Напомним, в отношении бывшей замминистра просвещения и топ-менеджера Сбербанка Марины Раковой было возбуждено уголовное дело о хищении 50 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году она способствовала хищению средств, выделенных на проект «Учитель будущего».
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