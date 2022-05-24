СМИ: в Тюмени во время концерта стало плохо 17 участникам детского хора
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о том, что в Тюмени во время концерта в филармонии стало плохо участникам детского хора, пишет Интерфакс.
Ранее местные СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на концерте по случаю Дня славянской культуры 17 участников детского хора почувствовали себя плохо, некоторые стали падать в обморок. Дети простояли на сцене под софитами около часа, пока на их фоне выступали другие артисты. На распространяемом видео с концерта видно, как некоторых из них по очереди уводят со сцены во время выступления хора. При этом, как сообщают СМИ со ссылкой на зрителей, организаторы не стали менять ход программы.
По предварительным данным, медицинская помощь детям не потребовалась.
В «Тюменском концертно-театральном объединении» также проводят проверку случившегося в филармонии, пишет издание «Подъем». Сообщается, что организация подобных мероприятий будет пересмотрена. В филармонии также прокомментировали ситуацию, там утверждают, что в зале не было душно и предположили, что на состояние детей повлияло волнение.
Ранее местные СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на концерте по случаю Дня славянской культуры 17 участников детского хора почувствовали себя плохо, некоторые стали падать в обморок. Дети простояли на сцене под софитами около часа, пока на их фоне выступали другие артисты. На распространяемом видео с концерта видно, как некоторых из них по очереди уводят со сцены во время выступления хора. При этом, как сообщают СМИ со ссылкой на зрителей, организаторы не стали менять ход программы.
По предварительным данным, медицинская помощь детям не потребовалась.
В «Тюменском концертно-театральном объединении» также проводят проверку случившегося в филармонии, пишет издание «Подъем». Сообщается, что организация подобных мероприятий будет пересмотрена. В филармонии также прокомментировали ситуацию, там утверждают, что в зале не было душно и предположили, что на состояние детей повлияло волнение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Группа подростков избила мужчину в Нижнем Тагиле
17 мая 2022
17 мая 2022