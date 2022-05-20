В Верховном суде признали, что в России нужно сократить число арестов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей заявил, что в России наблюдается «перебор с арестами» фигурантов уголовных дел, пишут РИА Новости.
«Верховный суд обращал внимание судов, что в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления любой тяжести суд обязан обсудить возможность о применении более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу», — сказал Лебедев (цитата по Интерфаксу). Также он отметил, что «суды не в полной мере реализуют возможности избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу» и напомнил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы — залог, домашний арест и т.д.
По данным Верховного суда, в первом квартале 2022 года судами рассмотрено около 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 22 тысячи 194 ходатайства, или 90%, отметил Лебедев. Под домашний арест отправили 3,1 тыс. граждан, залог был назначен 32 раза.
«Верховный суд обращал внимание судов, что в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления любой тяжести суд обязан обсудить возможность о применении более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу», — сказал Лебедев (цитата по Интерфаксу). Также он отметил, что «суды не в полной мере реализуют возможности избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу» и напомнил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы — залог, домашний арест и т.д.
По данным Верховного суда, в первом квартале 2022 года судами рассмотрено около 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 22 тысячи 194 ходатайства, или 90%, отметил Лебедев. Под домашний арест отправили 3,1 тыс. граждан, залог был назначен 32 раза.
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