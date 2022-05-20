Песков: действия российского руководства поддерживаются практически всем населением страны
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН Бориса Бондарева.
Песков отметил, что Бондарев «больше не с нами». «Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — цитируют Пескова РИА Новости.
Напомним, 23 мая стало известно, что дипломат Борис Бондарев уволился из постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В системе МИД он проработал 20 лет.
Песков отметил, что Бондарев «больше не с нами». «Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — цитируют Пескова РИА Новости.
Напомним, 23 мая стало известно, что дипломат Борис Бондарев уволился из постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В системе МИД он проработал 20 лет.
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