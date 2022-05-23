В доме экс-президента Молдавии Додона проходят обыски, его подозревают в коррупции и измене родине

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона проходят обыски, сообщили молдавские СМИ со ссылкой на генпрокуратуру.По данным газеты Ziarul de Garda, бывшего президента подозревают по трем статьям УК — о коррупции, незаконном обогащении, а также измене родине. Обыски в рамках уголовного дела также проводятся «в других местах», связанных с недвижимым имуществом посредников, сообщает газета. Обыски проводят сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии.Напомним, в 2020 году была опубликована видеозапись, на которой Додон, бывший тогда президентом, на встрече с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком получает от него пакет. Сообщалось, что в пакете предположительно находилась крупная сумма денег. Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело, однако впоследствии Апелляционная палата отменила это решение. Уголовное дело было заведено 18 мая.Напомним, ранее экс-президент Молдавии был оштрафован за ношение георгиевской ленточки 9 мая.Додон занимал пост президента с 2016 по 2020 год.