Правительство РФ выделит регионам 3 млрд рублей на капремонт студенческих общежитий
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Правительство РФ направит 3 млрд рублей на проведение капремонта в студенческих общежитиях в ряде регионов, сообщает пресс-служба в телеграм-канале кабмина.
«У ребят, которые туда заселяются, должны быть не только комфортные условия проживания, но и возможность заниматься прикладной наукой, пробовать свои силы в творчестве и придумывать собственные проекты, в том числе используя самые современные технологии», — отметил глава кабмина Михаил Мишустин.
По его словам, профильные ведомства при принятии решений и распределении средств должны будут учесть пожелания регионов.
Обновление общежитий планируется прежде всего там, где сейчас «создаются новые центры технологического и промышленного роста», отметили в правительстве.
«У ребят, которые туда заселяются, должны быть не только комфортные условия проживания, но и возможность заниматься прикладной наукой, пробовать свои силы в творчестве и придумывать собственные проекты, в том числе используя самые современные технологии», — отметил глава кабмина Михаил Мишустин.
По его словам, профильные ведомства при принятии решений и распределении средств должны будут учесть пожелания регионов.
Обновление общежитий планируется прежде всего там, где сейчас «создаются новые центры технологического и промышленного роста», отметили в правительстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».