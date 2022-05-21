Министр Кравцов: по новым правилам слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что слово «Бог» по предлагаемым новым правилам русской орфографии предлагается писать с заглавной буквы. Об этом он сообщил на открытии XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», пишет ТАСС.
Министр подчеркнул, что правила русской орфографии и пунктуации, которые были приняты в 1956 году, не регламентировали правила написания слов из религиозной сферы. «Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — цитирует ТАСС Кравцова.
Новые правила уже рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку, отметил глава Минпросвещения.
Напомним, в апреле Сергей Кравцов предложил начинать неделю в школах с подъема флага под гимн России, его предложение было поддержано.
Министр подчеркнул, что правила русской орфографии и пунктуации, которые были приняты в 1956 году, не регламентировали правила написания слов из религиозной сферы. «Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — цитирует ТАСС Кравцова.
Новые правила уже рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку, отметил глава Минпросвещения.
Напомним, в апреле Сергей Кравцов предложил начинать неделю в школах с подъема флага под гимн России, его предложение было поддержано.
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