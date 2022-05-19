Байден заявил, что США готовы «вмешаться военным путем», если Китай вторгнется в Тайвань
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Джо Байден, который находится 23 мая с официальным визитом в Токио, заявил о готовности США «вмешаться военным путем» в случае, если Китай вторгнется в Тайвань. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Издание называет высказывание Байдена «одним из самых решительных заявлений в поддержку Тайваня в последние десятилетия».
На пресс-конференции в Токио Байден подчеркнул, что попытка Китая применить силу против Тайваня будет «неуместной» и «разрушит весь регион».
Ранее МИД КНР потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем.
Издание называет высказывание Байдена «одним из самых решительных заявлений в поддержку Тайваня в последние десятилетия».
На пресс-конференции в Токио Байден подчеркнул, что попытка Китая применить силу против Тайваня будет «неуместной» и «разрушит весь регион».
Ранее МИД КНР потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем.
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