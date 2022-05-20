Поставки кнопочных телефонов в Россию выросли на 43%
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В первом квартале 2022 года поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43% (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра GS Group.
Количество ввезенных кнопочных телефонов в этом году оказалось на уровне 2017 года, но ниже, чем было в 2019 году.
При этом поставки смартфонов в первом квартале этого года сократились на 14%.
Издание сообщает, что в первые четыре месяца текущего года основной объем импорта кнопочных устройств обеспечили три российских бренда: Inoi, F+ и BQ.
На ситуацию в глобальном отношении повлияло решение некоторых иностранных брендов, в том числе крупнейших, приостановить поставки и работу в России. Эксперты также называют несколько факторов, которые привели к росту спроса на кнопочные телефоны: простота, надежность, долгий заряд батареи и невысокая цена. Кроме того, в числе плюсов некоторые пользователи отмечают отсутствие выхода в интернет.
Количество ввезенных кнопочных телефонов в этом году оказалось на уровне 2017 года, но ниже, чем было в 2019 году.
При этом поставки смартфонов в первом квартале этого года сократились на 14%.
Издание сообщает, что в первые четыре месяца текущего года основной объем импорта кнопочных устройств обеспечили три российских бренда: Inoi, F+ и BQ.
На ситуацию в глобальном отношении повлияло решение некоторых иностранных брендов, в том числе крупнейших, приостановить поставки и работу в России. Эксперты также называют несколько факторов, которые привели к росту спроса на кнопочные телефоны: простота, надежность, долгий заряд батареи и невысокая цена. Кроме того, в числе плюсов некоторые пользователи отмечают отсутствие выхода в интернет.
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