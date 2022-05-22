Бельгия первой в мире ввела трехнедельный карантин для тех, кто заболел оспой обезьян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Бельгия ввела обязательный 21-дневный карантин для тех, кто заболел оспой обезьян, сообщают бельгийские СМИ. Сейчас в стране известно о четырех подтвержденных случаях.
Такой срок медики объясняют инкубационным периодом болезни. При этом карантин не обязателен для тех, кто контактировал с заболевшими. Им рекомендуют следить за состоянием и при первых признаках болезни обращаться к врачам.
Также министерство здравоохранения Аргентины сообщило о том, что оспу обезьян подозревают у жителя провинции Буэнос-Айрес. Он обратился к врачам с симптомами, характерными для этой болезни (высыпания и высокая температура). Сообщается, что состояние заболевшего хорошее. Известно, что ранее он побывал в Испании.
Всемирная организация здравоохранения 22 мая сообщала, что в мире 92 подтвержденных случая оспы обезьян в 12 странах-участницах ВОЗ (по данным на 13:00 21 мая). Случаи подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США (с 13 мая). В Перу министерство здравоохранения объявило о том, что власти решили с 20 мая ввести режим санитарной тревоги, хотя пока в стране не зафиксировано ни одного случая заражения.
В ВОЗ отмечают, что оспа обезьян нетипична для этих стран. При этом, по данным организации, случаи болезни отмечают, в основном, у гомосексуальных мужчин. Те, кто имел тесный физический контакт с зараженным во время проявления симптомов, подвергаются высокому риску, отметили в ВОЗ.
В минздраве РФ 21 мая сообщили, что в России случаев заболевания не выявлено.
Такой срок медики объясняют инкубационным периодом болезни. При этом карантин не обязателен для тех, кто контактировал с заболевшими. Им рекомендуют следить за состоянием и при первых признаках болезни обращаться к врачам.
Также министерство здравоохранения Аргентины сообщило о том, что оспу обезьян подозревают у жителя провинции Буэнос-Айрес. Он обратился к врачам с симптомами, характерными для этой болезни (высыпания и высокая температура). Сообщается, что состояние заболевшего хорошее. Известно, что ранее он побывал в Испании.
Всемирная организация здравоохранения 22 мая сообщала, что в мире 92 подтвержденных случая оспы обезьян в 12 странах-участницах ВОЗ (по данным на 13:00 21 мая). Случаи подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США (с 13 мая). В Перу министерство здравоохранения объявило о том, что власти решили с 20 мая ввести режим санитарной тревоги, хотя пока в стране не зафиксировано ни одного случая заражения.
В ВОЗ отмечают, что оспа обезьян нетипична для этих стран. При этом, по данным организации, случаи болезни отмечают, в основном, у гомосексуальных мужчин. Те, кто имел тесный физический контакт с зараженным во время проявления симптомов, подвергаются высокому риску, отметили в ВОЗ.
В минздраве РФ 21 мая сообщили, что в России случаев заболевания не выявлено.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Против жителя Сысерти возбудили уголовное дело за попытку изнасилования девочки-подростка
18 мая 2022
18 мая 2022