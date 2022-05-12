Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ/council.gov.ru
Сенатор Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России.
«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — написал Клишас в телеграм-канале.
Перед этим он поделился постом Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета, который отметил, что программа была провалена «в значительной степени». Он заявил, что некоторые руководители не желают добиваться экономической независимости, а хотят «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу"».
Кабанов полагает, что для максимально самодостаточной экономики в России необходимо «провести ревизию крупных проектов с бюджетными финансированием или поддержкой (в том числе в регионах) для отказа от на данном этапе нецелесообразных». «Пора уже урезать аппетиты ряда заинтересованных лиц, которые свои личные интересы ставят выше государственных, запуская неактуальные на сегодня проекты, например, электромобили», — отметил Кабанов.
«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — написал Клишас в телеграм-канале.
Перед этим он поделился постом Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета, который отметил, что программа была провалена «в значительной степени». Он заявил, что некоторые руководители не желают добиваться экономической независимости, а хотят «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу"».
Кабанов полагает, что для максимально самодостаточной экономики в России необходимо «провести ревизию крупных проектов с бюджетными финансированием или поддержкой (в том числе в регионах) для отказа от на данном этапе нецелесообразных». «Пора уже урезать аппетиты ряда заинтересованных лиц, которые свои личные интересы ставят выше государственных, запуская неактуальные на сегодня проекты, например, электромобили», — отметил Кабанов.
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