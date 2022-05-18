К производству новых «Москвичей» могут привлечь автоконцерны из КНР

10.04 Четверг, 19 мая 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В основу автомобилей «Москвич», которые будут выпускать на освободившемся после ухода Renault заводе в столице, могут лечь китайские автоплатформы. Власти Москвы, КамАЗ и Минпромторг уже ведут переговоры с автоконцернами из КНР, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Обсуждения идут, в том числе с JAC Motors, FAW, BYD и другими брендами. Если договориться с китайскими концернами не получится, то КамАЗ займется производством самостоятельно, пишет издание. Но в таком случае выпуска новых машин придется ждать долго, так как у производителя нет своих сертифицированных моделей в легковом сегменте, утверждают источники «Известий». Сейчас известно о проекте единственной легковой модели, которую разрабатывают акционеры КамАЗ, — это компактный городской электромобиль «Кама». Предполагается, что его выпуск начнется в 2024-2025 годах.

Напомним, 16 мая Минпромторг и мэр столицы Сергей Собянин объявили, что после ухода Renault, завод, которым владела компания «Рено Россия», полностью перейдет во владение правительства Москвы.

«Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"»,— сообщил Сергей Собянин в своем блоге. На заводе, по его словам, планируется выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — электромобили.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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