При обстреле поселка Теткино в Курской области погиб человек, есть раненые
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле поселка Теткино, который произошел утром 19 мая. По его данным, погиб один человек, есть раненые. Сообщается также о неразорвавшихся снарядах.
«На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод», — написал Старовойт в телеграм-канале. По его словам, на этот объект нанесено несколько ударов.
Также он сообщил, что есть раненые, им оказывается первая помощь. Сейчас в посёлке ликвидируют возгорания, пострадало несколько домов.
«Сообщают также о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы на месте <…> Сейчас выезжаю в район», — сообщил губернатор.
Во вторник 17 мая Старовойт сообщал об утреннем обстреле приграничного села Алексеевка из крупнокалиберного оружия.
«На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод», — написал Старовойт в телеграм-канале. По его словам, на этот объект нанесено несколько ударов.
Также он сообщил, что есть раненые, им оказывается первая помощь. Сейчас в посёлке ликвидируют возгорания, пострадало несколько домов.
«Сообщают также о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы на месте <…> Сейчас выезжаю в район», — сообщил губернатор.
Во вторник 17 мая Старовойт сообщал об утреннем обстреле приграничного села Алексеевка из крупнокалиберного оружия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».