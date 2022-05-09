Губернатор Курской области сообщил об обстреле Алексеевки из крупнокалиберного оружия
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник 17 мая сообщил об утреннем обстреле приграничного села Алексеевка.
«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Пострадавших нет. Губернатор сообщил, что обстрел был подавлен ответным огнем пограничников.
«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Пострадавших нет. Губернатор сообщил, что обстрел был подавлен ответным огнем пограничников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».