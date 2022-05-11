На акциях протеста в Ереване задержано около 280 человек

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

На протестных акциях в Ереване сегодня задержаны почти 280 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные полиции.Протестующие перекрыли улицы в центре города. Местные СМИ пишут, что в центр столицы прибывают новые силы полиции.Sputnik Армения сообщает, что сегодня автобус с задержанными остановился на одном из заблокированных перекрестков и всем удалось выйти при помощи соратников.Лидеры движения «Сопротивление» утверждают в соцсетях, что сегодня им удалось парализовать город. В этим минуты они планируют шествие с площади Франции. Также в телеграм-каналах появилась информация о том, что оппозиция заблокировала работу метро в Ереване.17 мая сообщалось, что в полицейские отделения были доставлены 155 человек. Из-за переполненных отделений демонстранты несколько часов провели в полицейских автобусах, сообщали местные СМИ.Оппозиционеры объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая. Они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.