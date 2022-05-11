Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Российский спортсмен Иван Куляк дисквалифицирован на год по решению дисциплинарного комитета Независимого фонда гимнастической этики. Ему запрещают принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики за букву Z на форме, сообщается на сайте организации.
Также комитет постановил, что 20-летний спортсмен, нарушивший дисциплинарный и этический кодексы поведения, должен вернуть медаль и призовые (500 швейцарских франков), а также оплатить издержки в размере 2000 швейцарских франков.
Иван Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях в Дохе 5 марта. На его форме была буква Z из клейкой ленты.
Также комитет постановил, что 20-летний спортсмен, нарушивший дисциплинарный и этический кодексы поведения, должен вернуть медаль и призовые (500 швейцарских франков), а также оплатить издержки в размере 2000 швейцарских франков.
Иван Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях в Дохе 5 марта. На его форме была буква Z из клейкой ленты.
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