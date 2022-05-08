В России не хватает жести для консервных банок, консервы подорожали на 30%

14.05 Вторник, 17 мая 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Росрыболовстве сообщили о нехватке белой жести, которая используется в производстве консервных банок. Из-за этого тара подорожала на 60-80%, а сами консервы – почти на 30 %. Об этом пишут «Известия».

В свете экономической ситуации импорт белой жести сейчас возможен только из Китая, где работают несколько специализированных предприятий. Однако, по данным экспертов, в КНР с возросшим объемом заказов могут не справиться.

Раньше Россия закупала жесть для пищевой промышленности в Европе, а также в Японии. В правительстве РФ заявили, что уже появились договоренности об увеличении поставок жести из Беларуси.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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