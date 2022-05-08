В России не хватает жести для консервных банок, консервы подорожали на 30%
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Росрыболовстве сообщили о нехватке белой жести, которая используется в производстве консервных банок. Из-за этого тара подорожала на 60-80%, а сами консервы – почти на 30 %. Об этом пишут «Известия».
В свете экономической ситуации импорт белой жести сейчас возможен только из Китая, где работают несколько специализированных предприятий. Однако, по данным экспертов, в КНР с возросшим объемом заказов могут не справиться.
Раньше Россия закупала жесть для пищевой промышленности в Европе, а также в Японии. В правительстве РФ заявили, что уже появились договоренности об увеличении поставок жести из Беларуси.
В свете экономической ситуации импорт белой жести сейчас возможен только из Китая, где работают несколько специализированных предприятий. Однако, по данным экспертов, в КНР с возросшим объемом заказов могут не справиться.
Раньше Россия закупала жесть для пищевой промышленности в Европе, а также в Японии. В правительстве РФ заявили, что уже появились договоренности об увеличении поставок жести из Беларуси.
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