В Ереване полиция задержала более 150 участников протестов
Россия и мир
Протестующие в Ереване 4 мая 2022 года. Фото: Вечерние ведомости
В армянской столице не стихают массовые акции протеста. СМИ сообщают о «беспрецедентном» числе задержанных и серьезных столкновениях демонстрантов с правоохранителями.
SputnikArmenia со ссылкой на представителей полиции сообщает, что, по данным на 10:00 17 мая, в полицейские отделения доставлены 155 человек. Издание сообщает, что задержаны зампред Республиканской партии Армен Ашотян и экс-депутат национального собрания Армении Наира Зограбян. Также сообщается о задержании сына второго президента Армении — Левона Кочаряна.
Протестующие перекрывают улицы машинами и мусорными баками, идут по центральным улицам с требованиями об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. На данный момент в Ереване перекрыто около 50 улиц, сообщают местные СМИ. Задержанные, судя по кадрам трансляций, продолжают скандировать в полицейских автобусах.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 17-18 мая намерен посетить Брюссель с рабочим визитом. Сообщается, что в повестке, помимо прочих вопросов, обсуждение нагорно-карабахской проблемы и вопроса региональной безопасности.
Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте высказался о том, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха».
Оппозиционеры объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.
SputnikArmenia со ссылкой на представителей полиции сообщает, что, по данным на 10:00 17 мая, в полицейские отделения доставлены 155 человек. Издание сообщает, что задержаны зампред Республиканской партии Армен Ашотян и экс-депутат национального собрания Армении Наира Зограбян. Также сообщается о задержании сына второго президента Армении — Левона Кочаряна.
Протестующие перекрывают улицы машинами и мусорными баками, идут по центральным улицам с требованиями об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. На данный момент в Ереване перекрыто около 50 улиц, сообщают местные СМИ. Задержанные, судя по кадрам трансляций, продолжают скандировать в полицейских автобусах.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 17-18 мая намерен посетить Брюссель с рабочим визитом. Сообщается, что в повестке, помимо прочих вопросов, обсуждение нагорно-карабахской проблемы и вопроса региональной безопасности.
Напомним, 14 апреля премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте высказался о том, что необходимо «опустить планку в вопросе статуса Карабаха».
Оппозиционеры объявили круглосуточные акции протеста со 2 мая.
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