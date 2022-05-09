Forbes Russia с июня приостановит выпуск печатной версии, ставшей убыточной

11.27 Вторник, 17 мая 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Журнал Forbes Russia приостанавливает выпуск бумажной версии издания с июня 2022 года, пишут СМИ со ссылкой на директора по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрия Озмана.

Причиной такого решения стало падение рекламных доходов, в том числе от автопроизводителей и брендов класса люкс, а также удорожание производства печатной версии. По словам Дмитрия Озмана, выпуск на бумаге на этом фоне стал, по сути, убыточным, пишет «Коммерсант».

Ранее, напомним, сообщалось о дефиците и росте цен на качественную бумагу и типографскую краску.

Сообщается, что Forbes Russia продолжит работать под этим брендом.

Ранее российский медиахолдинг Independent Media объявил о переименовании популярных изданий, выпускаемых в партнерстве с американским медиаконгломератом Hearst, после отзыва лицензий. Речь шла о таких брендах, как «Esquire», Men’s Health, «Домашний Очаг», «Популярная механика», Cosmopolitan и Harper’s Bazaar.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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