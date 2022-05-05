Медиахолдинг, выпускающий Esquire и Cosmo, объявил о переименовании изданий после отзыва лицензий
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Российский издательский дом Independent Media объявил о перезапуске брендов, ранее выпускаемых в партнерстве с американским медиаконгломератом Hearst.
«Independent Media продолжает работу на российском рынке в новом формате. Медиахолдинг перезапускает бренды, которые ранее выпускались в партнерстве с конгломератом Hearst, в локализованных российских версиях под новыми названиями», — сообщается на сайте IM.
Так, издание Men Today станет расширенной концепцией Men’s Health, новой версией бренда «Домашний Очаг» станет «Новый очаг», расширенной версией «Популярной механики» — издание TechInsider, «логическим продолжением бренда Esquire» станет проект «Правила жизни», команда Cosmopolitan будет выпускать VOICE, а новым медиапроектом Harper’s Bazaar станет издание The Symbol.
Проекты сохранят главных редакторов и основной состав команд, сообщают в IM.
В марте появилась информация об отзыве лицензий на издание брендов, выпускаемых Independent Media в России. В частности, о том, что холдинг Hearst отозвал лицензию на издание Esquire в России, сообщал главный редактор журнала Сергей Минаев.
«Independent Media продолжает работу на российском рынке в новом формате. Медиахолдинг перезапускает бренды, которые ранее выпускались в партнерстве с конгломератом Hearst, в локализованных российских версиях под новыми названиями», — сообщается на сайте IM.
Так, издание Men Today станет расширенной концепцией Men’s Health, новой версией бренда «Домашний Очаг» станет «Новый очаг», расширенной версией «Популярной механики» — издание TechInsider, «логическим продолжением бренда Esquire» станет проект «Правила жизни», команда Cosmopolitan будет выпускать VOICE, а новым медиапроектом Harper’s Bazaar станет издание The Symbol.
Проекты сохранят главных редакторов и основной состав команд, сообщают в IM.
В марте появилась информация об отзыве лицензий на издание брендов, выпускаемых Independent Media в России. В частности, о том, что холдинг Hearst отозвал лицензию на издание Esquire в России, сообщал главный редактор журнала Сергей Минаев.
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