Власти Мали заявили о предотвращении государственного переворота
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Власти Мали заявили о предотвращении попытки государственного переворота, пишут африканские СМИ со ссылкой на министерство территориального управления и децентрализации страны.
Сообщается, что группа военных попыталась совершить переворот в ночь с 11 на 12 мая «при поддержке западного государства», при этом какого именно, не уточняется.
В правительстве заверили население, что ситуация под контролем и призвали сохранять спокойствие.
С 2020 года в Мали было совершено два военных переворота.
В феврале 2022 года из Мали был выслан французский посол. Франция до этого времени считалась основным партнером Мали в борьбе с терроризмом. Напряженность между военным руководством Мали и Францией возникла на фоне сообщений о том, что военные Мали работают с наемниками из ЧВК «Вагнер».
В начале мая малийские власти заявили, что разрывают соглашения в сфере обороны с Францией.
Сообщается, что группа военных попыталась совершить переворот в ночь с 11 на 12 мая «при поддержке западного государства», при этом какого именно, не уточняется.
В правительстве заверили население, что ситуация под контролем и призвали сохранять спокойствие.
С 2020 года в Мали было совершено два военных переворота.
В феврале 2022 года из Мали был выслан французский посол. Франция до этого времени считалась основным партнером Мали в борьбе с терроризмом. Напряженность между военным руководством Мали и Францией возникла на фоне сообщений о том, что военные Мали работают с наемниками из ЧВК «Вагнер».
В начале мая малийские власти заявили, что разрывают соглашения в сфере обороны с Францией.
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