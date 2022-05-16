Власти Мали заявили о предотвращении государственного переворота

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Власти Мали заявили о предотвращении попытки государственного переворота, пишут африканские СМИ со ссылкой на министерство территориального управления и децентрализации страны.Сообщается, что группа военных попыталась совершить переворот в ночь с 11 на 12 мая «при поддержке западного государства», при этом какого именно, не уточняется.В правительстве заверили население, что ситуация под контролем и призвали сохранять спокойствие.С 2020 года в Мали было совершено два военных переворота.В феврале 2022 года из Мали был выслан французский посол. Франция до этого времени считалась основным партнером Мали в борьбе с терроризмом. Напряженность между военным руководством Мали и Францией возникла на фоне сообщений о том, что военные Мали работают с наемниками из ЧВК «Вагнер».В начале мая малийские власти заявили, что разрывают соглашения в сфере обороны с Францией.