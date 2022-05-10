Ввоз электронных гаджетов в Россию будет упрощён

18.23 Понедельник, 16 мая 2022
Россия и мир
Фото: Алиса Левина / Вечерние ведомости
Правительство приняло решение упростить ввоз смартфонов, компьютеров и планшетов, в составе которых есть криптографические средства, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр сказал, что современному человеку трудно представить жизнь без электронных устройств, поэтому были принятые такие меры.

«Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка», – сказал Мишустин.

Ранее производители должны были обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Теперь это необязательно.

«Новое постановление допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий. Теперь специальные разрешения смогут оформлять и они», - объяснили в пресс-службе.

Также правительство решило ослабить таможенный контроль при ввозе криптографических средств, необходимых для производства электроники.

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Алина Ворванина © Вечерние ведомости
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