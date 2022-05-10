Ввоз электронных гаджетов в Россию будет упрощён

«Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка», – сказал Мишустин.



Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Правительство приняло решение упростить ввоз смартфонов, компьютеров и планшетов, в составе которых есть криптографические средства, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Премьер-министр сказал, что современному человеку трудно представить жизнь без электронных устройств, поэтому были принятые такие меры.Ранее производители должны были обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Теперь это необязательно.«Новое постановление допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий. Теперь специальные разрешения смогут оформлять и они», - объяснили в пресс-службе.Также правительство решило ослабить таможенный контроль при ввозе криптографических средств, необходимых для производства электроники.