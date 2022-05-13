Апелляционный военный суд отказался смягчать приговор по «делу канских подростков»
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Восточный окружной военный суд оставил без изменений приговор 16-летнему Никите Уварову, который ранее был приговорён к 5 годам колонии по статье 205.3. УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
Сообщается, что в ходе апелляции защита требовала отменить приговор, а прокуратура, напротив, настаивала на ужесточении наказания до 9 лет заключения.
В итоге приговор был оставлен без изменения и утверждён.
Напомним, что Уварова и двух его несовершеннолетних друзей обвиняли в обучении терроризму, в деле фигурировала также некая подготовка к «взрыву» здания ФСБ, который они построили в компьютерной игре «Майнкрафт». Ранее подростка поставили на учёт в СИЗО как склонного к экстремизму.
Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье 205.3 УК, поскольку оказали содействие следствию и дали признательные показания. Им назначили три и четыре года лишения свободы условно за изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ (с испытательным сроком два года).
В ближайшее время Никиту Уварова отправят в воспитательную колонию для несовершеннолетних.
Сообщается, что в ходе апелляции защита требовала отменить приговор, а прокуратура, напротив, настаивала на ужесточении наказания до 9 лет заключения.
В итоге приговор был оставлен без изменения и утверждён.
Напомним, что Уварова и двух его несовершеннолетних друзей обвиняли в обучении терроризму, в деле фигурировала также некая подготовка к «взрыву» здания ФСБ, который они построили в компьютерной игре «Майнкрафт». Ранее подростка поставили на учёт в СИЗО как склонного к экстремизму.
Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье 205.3 УК, поскольку оказали содействие следствию и дали признательные показания. Им назначили три и четыре года лишения свободы условно за изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ (с испытательным сроком два года).
В ближайшее время Никиту Уварова отправят в воспитательную колонию для несовершеннолетних.
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