Никиту Уварова из Канска поставили на учет как склонного к экстремизму
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
16-летнего Никиту Уварова, осужденного на 5 лет по «делу канских подростков», поставили на учет в СИЗО как склонного к экстремизму. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката.
«Защитник был у него сегодня. Никита стал посещать школьные занятия в следственном изоляторе», — сообщил Чиков.
Процесс проходил в Канске Красноярского края в закрытом режиме. Молодых людей обвиняли в обучении терроризму из-за подготовки к «взрыву» здания ФСБ, который они построили в компьютерной игре «Майнкрафт».
«Защитник был у него сегодня. Никита стал посещать школьные занятия в следственном изоляторе», — сообщил Чиков.
Процесс проходил в Канске Красноярского края в закрытом режиме. Молодых людей обвиняли в обучении терроризму из-за подготовки к «взрыву» здания ФСБ, который они построили в компьютерной игре «Майнкрафт».
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