Отечественный магазин приложений NashStore подвергся хакерской атаке перед открытием

Алина Ворванина, Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Магазин приложений NashStore подвергся DDOS-атаке перед официальным открытием. Об этом сообщили в телеграм-канале приложения.«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDOS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой», — сообщили разработчики.Ранее в телеграм-канале появилась новость о том, что магазин приложений NashStore будет доступен для скачивания 16 мая в 12:30.Отметим, что NashStore должен стать российским аналогом Google Play. Разработкой отечественного магазина приложений для Android занималась АНО «Цифровые платформы».На официальном сайте nashstore.ru можно скачать сервис. Для этого необходимо зайти в настройки телефона и разрешить загрузку приложений из сторонних источников. В магазине можно скачать более 1000 приложений. Доступны такие приложения как: «Банки.ру», «Альфа-Банк», «Rutube», «Столото», «ПСБ-Бизнес», «Gloria Jeans» и другие. Со временем количество приложений будет расти.Директор по проектам этой организации Владимир Зыков анонсировал появление российского сервиса 29 марта. По его словам, сейчас стало невозможно скачивать платные приложения из Google Play и продлевать подписку, в связи с этим разработчики лишились источника заработка. 9 мая сервис был запущен для разработчиков.Также Владимир Зыков заверил, что пользование сервисом полностью безопасно, так как все приложения проходят проверку на вирусы и вредоносную активность.