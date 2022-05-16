Житель Кузбасса отсудил у самарского автодилера почти 3 миллиона рублей

17.02 Понедельник, 16 мая 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мариинский суд обязал самарского автодилера выплатить почти 3 миллиона рублей покупателю за продажу неисправного автомобиля, сообщили в пресс-службе Мариинского суда Кемеровской области.

В середине марта 2021 года 60-летний житель Мариинска приобрёл в кемеровском торговом центре «Автопассаж» автомобиль LADA XRAY 2020 года выпуска за 1 миллион 60 тыс. рублей. В первые дни после покупки двигатель начал нестабильно работать, а также начала моргать лампочка индикатора на приборной панели.

Покупатель обратился в самарскую компанию «Ультра», с просьбой вернуть деньги за покупку, но не дождался возвращения средств. Поэтому ему пришлось решать дело через суд. Судом была назначена экспертиза, которая подтвердила наличие недостатков производственного характера.
Суд постановил, что покупатель обязан вернуть автомобиль, а продавец обязан заплатить покупателю 2 миллиона 885 тыс. 700 рулей. В эту сумму вошли стоимость автомобиля, неустойка, штраф за несоблюдение требований потребителя, компенсация морального вреда и взыскание судебных расходов.

Компания «Ультра» обжаловала решение суда в вышестоящую инстанцию, но там решение суда первой инстанции оставили без изменений.

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Алина Ворванина © Вечерние ведомости
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