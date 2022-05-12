На красноярского журналиста завели административное дело по статье о дискредитации российской армии

«Долго копались и смогли найти одну цитату, достаточную, по их мнению, для возбуждения дела. Проявили мужество, упорство и, не побоюсь этого слова, настоящий героизм в поиске опасных мыслей в интернете», - добавил Востров.

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости