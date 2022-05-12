На красноярского журналиста завели административное дело по статье о дискредитации российской армии
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Главу красноярского ТВК, журналиста Вадима Вострова вызвали в полицию для объяснений по делу о дискредитации российской армии. Об этом сам журналист сообщил в своём телеграм-канале.
Востров заявил, что на него завели административное дело за публикацию, в которой он процитировал статью другого журналиста.
«Вежливо пригласили прийти в полицию, дать объяснения по возбуждённому делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Надо сказать, что я довольно часто цитирую в социальных сетях разных авторов, всегда с кавычками и указанием фамилии. Также было и в этот раз, то есть от себя не добавил ни слова», — пишет журналист.
Востров отметил, что полицейские просмотрели весь телеграм-канал. В материалах дела, по его словам, указано, что в итоге была выявлена «информация, дискредитирующая Вооруженные Силы Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации».
Журналист также поразился тем, что «капитан с майором - рьяно демонстрируют свою нужность».
Напомним, что 27 апреля за пост в телеграм-канале составили протокол на организацию-издателя екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости». Поводом стало сообщение о задержании уличного художника, который распространял стикеры с буквой.
Востров заявил, что на него завели административное дело за публикацию, в которой он процитировал статью другого журналиста.
«Вежливо пригласили прийти в полицию, дать объяснения по возбуждённому делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Надо сказать, что я довольно часто цитирую в социальных сетях разных авторов, всегда с кавычками и указанием фамилии. Также было и в этот раз, то есть от себя не добавил ни слова», — пишет журналист.
Востров отметил, что полицейские просмотрели весь телеграм-канал. В материалах дела, по его словам, указано, что в итоге была выявлена «информация, дискредитирующая Вооруженные Силы Российской Федерации в целях защиты Российской Федерации».
«Долго копались и смогли найти одну цитату, достаточную, по их мнению, для возбуждения дела. Проявили мужество, упорство и, не побоюсь этого слова, настоящий героизм в поиске опасных мыслей в интернете», - добавил Востров.
Журналист также поразился тем, что «капитан с майором - рьяно демонстрируют свою нужность».
Напомним, что 27 апреля за пост в телеграм-канале составили протокол на организацию-издателя екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости». Поводом стало сообщение о задержании уличного художника, который распространял стикеры с буквой.
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