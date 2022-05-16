Мэр Ярославля объявил об уходе с поста

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — говорится в сообщении.

Владимир Волков работал на посту мэра Ярославля с октября 2018 года.

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости