Мэр Ярославля объявил об уходе с поста
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Владимир Волков покинул пост мэра Ярославля. Об этом сам Волков заявил в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее об уходе в отставку сообщили губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.
«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — говорится в сообщении.
Владимир Волков работал на посту мэра Ярославля с октября 2018 года.
Владимир Волков работал на посту мэра Ярославля с октября 2018 года.
Напомним, что ранее об уходе в отставку сообщили губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.
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