Главный синоптик «Фобоса» прогнозирует умеренно тёплое лето в России.

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В европейской части России до конца мая температура будет значительно меньше климатической нормы. Только в конце мая придёт тёплая погода. В июне ожидается умеренно тёплая погода, без холода и жары, об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишкович по радио Sputnik.В европейской части страны по осадкам также всё будет в норме. Но на востоке этой части ожидается «переувлажнение» на 20-40%, добавил синоптик.Июль и август, по мнению Евгения Тишковича, будет теплее климатической нормы. В средней полосе превышение над нормой может достигать 0,5 – 1 градуса, местами 2 в июле и 0,5 градуса в августе.Также он подчеркнул, что грозы, ураганы, грады, сильные ветры случаются каждое лето, но спрогнозировать их можно только за 2 дня.