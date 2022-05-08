Российский бизнес Reebok перешёл к турецкому холдингу Flo Retailing
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Турецкая компании FLO Retailing купила российское подразделение сети Reebok, сообщил «Коммерсантъ». Эта компания развивает такие бренды, как U.S. Polo Assn, Lumberjack и Reno.
Компания получила более 100 точек продаж Reebok. Сумма всех этих магазинов оценивается в 1,5 миллиарда рублей, но эксперты допускают, что сумма сделки может быть меньше в три раза. Новый владелец планирует переименовать магазины, но сохранить бренд.
Соглашение было подписано 12 мая, согласно которому турецкий концерн будет производить продукцию бренда для 12 стран. Сделка уже состоялась, подтвердили в «Коммерсанте».
13 марта Reebok объявил об остановке продаж в России. Крупнейшему производителю одежды Adidas, которому принадлежал Reebok, пришлось временно прекратить продажи в магазинах и в интернете. В марте Reebok был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.
Компания получила более 100 точек продаж Reebok. Сумма всех этих магазинов оценивается в 1,5 миллиарда рублей, но эксперты допускают, что сумма сделки может быть меньше в три раза. Новый владелец планирует переименовать магазины, но сохранить бренд.
Соглашение было подписано 12 мая, согласно которому турецкий концерн будет производить продукцию бренда для 12 стран. Сделка уже состоялась, подтвердили в «Коммерсанте».
13 марта Reebok объявил об остановке продаж в России. Крупнейшему производителю одежды Adidas, которому принадлежал Reebok, пришлось временно прекратить продажи в магазинах и в интернете. В марте Reebok был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.
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