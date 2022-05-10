В Ульяновске мужчина приставал к школьнице в маршрутке

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Ульяновске пожилой мужчина попросил школьницу помочь посчитать мелочь на билет, а потом стал зажимать её в салоне маршрутки и звать к себе домой. За девочку вступились пассажиры. Информация об этом появилась в местном телеграм-канале "Треш Ульяновск".Как сообщила очевидец события, инцидент произошёл в маршрутке № 52.«Вчера в маршрутке 52 был инцидент, с виду приличный дедушка завёл девочку в маршрутку и предлагал ей поехать к нему домой, девочку зажал и начал приставать. Дедушка 60-70 лет как он сам сказал, подошёл к девочке 12 лет на остановке и попросил пересчитать мелочь якобы плохо видит потом закинул руку поблагодарил и предложил заплатить за проезд ей, мы сидели рядом с подругой и при нас этот дедушка предлагал девочке поехать к нему», — написала пассажирка маршрутки.Мужчина, заметивший происходящее, попытался задержать домогавшегося до ребёнка пенсионера, но тот вырвался и скрылся.