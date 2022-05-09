Российский завод Renault начнёт выпускать «Москвичи»

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобилей «Москвич». Их планируют собирать в бывшем заводе Renault, который перешёл в собственность правительства Москвы.По его словам, иностранный собственник решил закрыть московский завод «Renault», но нельзя было допустить, чтобы тысячи человек остались без работы, поэтому им было принято решение возобновить производство легковых автомобилей «Москвич».Технологическим партнёром «Москвича» станет КамАЗ. Также мер добавил, что на первом этапе планируется производство классических автомобилей, а в перспективе – электромобилей.Ранее стало известно, что 16 мая российские активы Renault перешли в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» переходит ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» – правительству Москвы.