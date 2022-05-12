Акции российского Renault перейдут в государственную собственность РФ

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. ЗАО «Рено Россия» перейдёт правительству Москвы, а доля компании в «АвтоВАЗ» – ФГУП «НАМИ», сообщили в Минпромторге России.Правительство Москвы получит 100% акций завода «Рено Россия». В собственность Российской Федерации в лице ФГУП НАМИ перейдут 67,69% акций «АвтоВАЗа», а остальные акции сохранятся во владении госкорпорации «Ростех».О таких планах Renault стало известно в конце апреля, об этом сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. В течение пяти-шести лет у компании будет возможность выкупить акции.Обслуживать автомобили Renault в России теперь будет «АвтоВАЗ». Отмечается, что передача доли позволит «АвтоВАЗу» продолжить работу в условиях санкций, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.23 марта Renault сообщила о прекращении деятельности в РФ из-за трудностей с поставками комплектующих.