Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
МИД Великобритании расширил список санкций в отношении граждан России. Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, в список попали люди, которых британские власти называют родственниками президента РФ Владимира Путина, его бывшая жена Людмила Очеретная, а также спортсменка Алина Кабаева.
Кабаева числится в списке как бывшая олимпийская гимнастка и председатель совета директоров Национальной Медиа группы. Также среди фамилий указана Анна Зацепилина, которую ведомство называет бабушкой Кабаевой.
Кроме того, под санкции попали, по данным британских властей, родственники президента Игорь Путин, Роман Путин, Михаил Путин, некоторые его друзья и их родственники.
Санкции для попавших в список включают заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в стране и некоторые транспортные ограничения. Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и 100 юридических лиц, сообщает британский МИД.
Кабаева числится в списке как бывшая олимпийская гимнастка и председатель совета директоров Национальной Медиа группы. Также среди фамилий указана Анна Зацепилина, которую ведомство называет бабушкой Кабаевой.
Кроме того, под санкции попали, по данным британских властей, родственники президента Игорь Путин, Роман Путин, Михаил Путин, некоторые его друзья и их родственники.
Санкции для попавших в список включают заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в стране и некоторые транспортные ограничения. Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 физических и 100 юридических лиц, сообщает британский МИД.
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