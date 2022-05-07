В возрасте 73 лет умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В возрасте 73 лет после продолжительной болезни скончался второй президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян, сообщают РИА Новости со ссылкой на официальное эмиратское агентство и министерство по президентским делам.Он занял пост президента ОАЭ в 2004 году после смерти своего отца, основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна. До того, как стать президентом, шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян правил самым крупным эмиратом — Абу-Даби, а также возглавлял высший совет ОАЭ по делам нефти. Был одним из богатейших людей мира, по данным журнала Форбс.