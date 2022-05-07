В возрасте 73 лет умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В возрасте 73 лет после продолжительной болезни скончался второй президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян, сообщают РИА Новости со ссылкой на официальное эмиратское агентство и министерство по президентским делам.
Он занял пост президента ОАЭ в 2004 году после смерти своего отца, основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна. До того, как стать президентом, шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян правил самым крупным эмиратом — Абу-Даби, а также возглавлял высший совет ОАЭ по делам нефти. Был одним из богатейших людей мира, по данным журнала Форбс.
Он занял пост президента ОАЭ в 2004 году после смерти своего отца, основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна. До того, как стать президентом, шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян правил самым крупным эмиратом — Абу-Даби, а также возглавлял высший совет ОАЭ по делам нефти. Был одним из богатейших людей мира, по данным журнала Форбс.
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