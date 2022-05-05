Сайты нескольких авиакомпаний в России подверглись DDoS-атакам
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Сайты авиакомпаний «Россия», «Аврора», АЛРОСА, «Ямал», NordStar и Smartavia подверглись DDoS-атакам, сообщает РБК со ссылкой на авиаперевозчиков.
Авиакомпания Smartavia сообщила в телеграм-канале, что ее сайт недоступен по техническим причинам, специалисты пытаются восстановить работу сайта. Также авиакомпания «Аврора» в телеграм-канале обратилась к пассажирам с сообщением о том, что по техническим причинам официальный сайт временно недоступен.
РБК со ссылкой на представителя «России» сообщил, что хакерской атаке подверглась не сама авиакомпания, а провайдер, который предоставляет интернет-услуги. Сейчас сайт авиакомпании открывается, но работает медленно.
На момент подготовки материала также не открывался сайт авиакомпании «Якутия».
Авиакомпания Smartavia сообщила в телеграм-канале, что ее сайт недоступен по техническим причинам, специалисты пытаются восстановить работу сайта. Также авиакомпания «Аврора» в телеграм-канале обратилась к пассажирам с сообщением о том, что по техническим причинам официальный сайт временно недоступен.
РБК со ссылкой на представителя «России» сообщил, что хакерской атаке подверглась не сама авиакомпания, а провайдер, который предоставляет интернет-услуги. Сейчас сайт авиакомпании открывается, но работает медленно.
На момент подготовки материала также не открывался сайт авиакомпании «Якутия».
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