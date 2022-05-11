Компания Лукойл объявила о покупке российских активов Shell
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Российская нефтегазовая компания «Лукойл» сообщила о решении купить российские активы британско-нидерландской компании Shell.
«ПАО «Лукойл» сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть», занимающемся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России», — говорится в сообщении на сайте компании.
Активы Shell в России включают 411 АЗС (преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах), а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.
В свою очередь в компании Shell отметили, что более 350 работников ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым собственником.
Сделка будет завершена после согласования ФАС.
«ПАО «Лукойл» сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть», занимающемся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России», — говорится в сообщении на сайте компании.
Активы Shell в России включают 411 АЗС (преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах), а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.
В свою очередь в компании Shell отметили, что более 350 работников ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым собственником.
Сделка будет завершена после согласования ФАС.
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