Дмитрий Медведев: прямой конфликт с НАТО может привести к «полноценной ядерной войне»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал несколько условий, которые повышают вероятность открытого конфликта НАТО с РФ.
«Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности». У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну», — написал Медведев в телеграм-канале.
При этом он добавил, что «это будет катастрофическим для всех сценарием».
Также Медведев назвал цинизмом попытки западных аналитиков «внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом». «Не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий», — сказал Медведев, обращаясь к западным странам.
«Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности». У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну», — написал Медведев в телеграм-канале.
При этом он добавил, что «это будет катастрофическим для всех сценарием».
Также Медведев назвал цинизмом попытки западных аналитиков «внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом». «Не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий», — сказал Медведев, обращаясь к западным странам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге может появиться девятый район
12 мая 2022
12 мая 2022