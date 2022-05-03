Бывший министр экономического развития Улюкаев досрочно вышел на свободу
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев 12 мая досрочно вышел на свободу. У исправительной колонии строгого режима №1 в Тверской области его встречала группа журналистов.
27 апреля суд в Твери удовлетворил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Он отбыл в колонии почти пять лет из восьми.
Бывший министр был задержан в ноябре 2016 года в связи с громким коррупционным скандалом. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий районный суд признал его виновным в вымогательстве взятки в особо крупном размере и приговорил к 8 годам строгого режима, а также штрафу в 130 миллионов рублей.
В суде Улюкаев свою вину не признал. Многие общественные деятели и политики выступали с критикой приговора.
27 апреля суд в Твери удовлетворил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Он отбыл в колонии почти пять лет из восьми.
Бывший министр был задержан в ноябре 2016 года в связи с громким коррупционным скандалом. 15 декабря 2017 года Замоскворецкий районный суд признал его виновным в вымогательстве взятки в особо крупном размере и приговорил к 8 годам строгого режима, а также штрафу в 130 миллионов рублей.
В суде Улюкаев свою вину не признал. Многие общественные деятели и политики выступали с критикой приговора.
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