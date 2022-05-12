СМИ: на пороховом складе в Хабаровском крае произошел взрыв
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Хабаровском крае на пороховом складе в воинской части произошел взрыв, пишут СМИ. По предварительным данным, погиб 1 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
К тушению пожара на месте взрыва привлечены специальные подразделения.
По информации СМИ, взрыв пороха произошел в воинской части в поселке Тейсин. ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что ЧП произошло при разгрузке боеприпасов.
По неподтвержденной информации, пострадали семь человек.
К тушению пожара на месте взрыва привлечены специальные подразделения.
По информации СМИ, взрыв пороха произошел в воинской части в поселке Тейсин. ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что ЧП произошло при разгрузке боеприпасов.
По неподтвержденной информации, пострадали семь человек.
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