В аэропорту на юго-западе Китая загорелся пассажирский самолет, выехавший за пределы взлетной полосы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В международном аэропорту «Цзянбэй» города Чунцин на юго-западе Китая пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает агентство Синьхуа.
На борту находилось 113 пассажиров и 9 членов экипажа, на данный момент известно о 40 пострадавших, некоторым потребовалась госпитализация. Сведений о погибших нет.
Сообщается, что у самолета авиакомпании Tibet Airlines загорелась носовая часть фюзеляжа. Причины аварии выясняются. После инцидента взлетно-посадочную полосу закрыли.
Напомним, 21 марта пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. На борту находились 132 человека, все они признаны погибшими. «Черные ящики» пока не исследованы.
На борту находилось 113 пассажиров и 9 членов экипажа, на данный момент известно о 40 пострадавших, некоторым потребовалась госпитализация. Сведений о погибших нет.
Сообщается, что у самолета авиакомпании Tibet Airlines загорелась носовая часть фюзеляжа. Причины аварии выясняются. После инцидента взлетно-посадочную полосу закрыли.
Напомним, 21 марта пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. На борту находились 132 человека, все они признаны погибшими. «Черные ящики» пока не исследованы.
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