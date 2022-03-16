Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая, на борту находились 133 человека
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Китая.
На борту находились 133 человека.
Информации о том, были ли россияне на борту, пока нет, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Гуанчжоу.
UPD. Управление гражданской авиации КНР подтвердило крушение самолета на юге Китая, по уточненным данным, на борту находились 132 человека, 9 из которых — члены экипажа.
На борту находились 133 человека.
Информации о том, были ли россияне на борту, пока нет, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Гуанчжоу.
UPD. Управление гражданской авиации КНР подтвердило крушение самолета на юге Китая, по уточненным данным, на борту находились 132 человека, 9 из которых — члены экипажа.
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